2026 Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli taekwondocular, yurda döndü.

Almanya'nın Münih şehrinde 11-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcular, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile büyük bir başarı elde etti.

Milli takım, 16 taekwondocu ve 20 para taekwondocu olmak üzere 36 sporcuyla mücadele ettiği turnuvada, 2022 ve 2024 yıllarından sonra bir kez daha zirvede yer aldı.

Milli sporcular ve teknik heyet, Almanya'nın Münih şehrinden hareket eden uçakla saat 14.30 sularında İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Berkay Erer: 'Olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum'

Şampiyonada 68 kilogramda altın madalya kazanan Berkay Erer, 'İlk kez katıldığım Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Karşılaştığım tüm rakiplerimi 2-0'lık net skorlarla yenmeyi başardım. Önümüzdeki dönemde inşallah Olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Umarım bu sezon benim için güzel geçer. Herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Sude Yaren Uzunçavdar: 'Bir dahaki sefere inşallah altın madalya kazanacağım'

Finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan Sude Yaren Uzunçavdar, yaşadığı üzüntüye değinerek, 'Finalde yaşadığım üzüntünün asıl sebebi hem İstiklal Marşımızı okutamamaktı hem de vurduğum 3 puanın çıkmamasıydı. Hakemin normal şartlarda kendi kartını kullanarak benim haneme 3 puan yazdırması gerekiyordu. Final müsabakasında ikinci raunt skorunun 6-3 olması lazımdı. Böyle dolduğu için duygu boşalması yaşadım. Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya ve federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu, çok destek oldular. Benden olimpiyat şampiyonluğunu beklediklerini dile getirdiler. Bir dahaki sefere inşallah altın madalya kazanacağım' diye konuştu.

Hatice Kübra İlgün: 'Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak'

Turnuvada 57 kilogramda yarışan ve bronz madalya elde eden Hatice Kübra İlgün ise, 'Şampiyonada bronz madalya kazandım. Bunun için çok mutluyum. Hedefim altın madalya kazanmaktı. Fakat son saniyelerde yaptığım hata sebebiyle finali kaçırdım. Çok çalıştım, emek verdim. Buraya şampiyon olmak için gelmiştim. Ama bronz madalya kazandığım için de mutluyum. Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum' şeklinde konuştu.