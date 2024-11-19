Ödüllü Yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, son filmi “Dedemin Gözyaşları” ile Türk sinemasında önemli başarılara imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Bir Dede ile lösemi hastası torunun duygu yüklü hikâyesini beyaz perdeye taşıyan İhsan Taş, son filmi “Dedemin Gözyaşları” ile gişede, milyon dolarlık Hollywood yapımlarını bile geride bırakarak zirveye yerleşti.

Film, aynı zamanda tam yirmi hafta sonra gişenin zirvesine yerleşen ilk yerli yapım olmayı başardı.

Daha önce çektiği projelerle de dikkatleri üzerine çeken Taş, son filmiyle elde ettiği başarı, sadece Türk sinemasında değil, uluslararası alanda da kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Sinemaya olan derin bağlılığını şu sözlerle vurgulayan Taş: "Sinema, gelecek kuşaklara yazılmış en güzel canlı mektuplardır bence. Her hikâye, izleyicilerin kalbine dokunma gücüne sahip. Sinema, hayalleri gerçeğe dönüştürme yolculuğudur. Her projemde izleyicilere farklı dünyalar sunarak onlara dokunmayı, onlarla bağ kurmayı hedefliyorum." dedi.