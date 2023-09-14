OEDAŞ, saha çalışmalarında zorunlu olarak yapılması gereken planlı kesintilerde veya olası arıza durumlarında tüketicilerine farklı kanallardan hızlı bilgi vermek amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği ‘Memnuniyet 4.0’ projesi kapsamında altyapısını tamamen dijitalleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ),hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye verdiği hizmetin kalitesini sürekli olarak artırmak için Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımları gerçekleştiriyor.

Şirket bu kapsamda 2021 yılının son ayında başlattığı ‘Memnuniyet 4.0’ projesi ile de müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıdı. Proje geçtiğimiz ay açıklanan ve uluslararası arenada iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie International Business Awards’ta da ‘En İyi Teknik Destek Çözümleri’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Memnuniyet 4.0 hakkında bilgi verenOEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, projenin çıkış noktasını da anlattı.

Yapılan araştırmalarda elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerine gelen aramaların yüzde 70’inin arıza bildirimi ve kesintiler hakkında bilgi alma amaçlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Yalçın, "Biz de böyle durumlarda bilgi akışını hızlandırmak amacıyla iletişim kanallarımızı çeşitlendirdik ve daha esnek, dijital bir altyapı kurduk" dedi.

Memnuniyet 4.0 projesinin yanı sıra iletişim kanallarını çeşitlendirerek hizmet kalitelerini ve tüketici memnuniyetini artırdıklarını ifade eden Yalçın, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2021 yılında tarafsız bir kuruluşa yaptırılan ankette ülkemizdeki 21 dağıtım şirketi içerisinde müşteri memnuniyeti en yüksek şirket olduk. Şu anda memnuniyet seviyemiz yüzde 87 bandında. Hedefimiz bu oranı yüzde 100’e çıkarmak" diye konuştu.