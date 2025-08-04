Altın Emlak Global, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde yürütmekte olduğu marka müracaatlarından; Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri için resmi marka tescilini aldığını duyurdu.

Altın Emlak Global, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde yürütmekte olduğu marka müracaatlarından; Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri için resmi marka tescilini alarak, uluslararası alandaki haklarını sağlam temeller üzerine oturttu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve uluslararası tescilin markanın global ölçekte güvenilirliği ve prestiji açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, markanın tescilinin şirketin global stratejileri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası tescil, yatırımcılara ve iş ortaklarına markamızın profesyonel, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu güven, yeni iş birliklerini ve müşteri kazanımını kolaylaştırır. Altın Emlak Global olarak yurt dışında gerçekleştirdiğimiz bu tesciller, sadece markamızı değil; hizmet kalitemizi, iş ahlakımızı ve ülkemizin potansiyelini de güvence altına alıyor."

Hedef; AB üyesi ülkelerde 10 temsilciliğe ulaşmak

Özelmacıklı, Altın Emlak Global’in, alışılmışın aksine yurt dışından Türkiye’ye gelen bir marka olmayıp, Türkiye’den yurt dışına açılan bir marka olduğuna dikkat çekerek, "Genellikle franchise gayrimenkul profesyonelliği sistemi, yurt dışından Türkiye’ye getirilen bir modeldir. Ancak biz, ters istikamette, Türkiye orijinli bir marka olarak yurt içinden global pazarlara açılıyoruz. Bu, sadece markamızın değil, ülkemizin de global arenadaki gücünün somut bir yansımasıdır. Şirketimiz, 27 yıllık geçmişiyle yerli ve milli bir marka olmanın bilinciyle hareket ederek, Türkiye’den dünyaya açılan köprü olmaya devam edecek. Şu an yurt içinde ve yurt dışında toplam 150’ye yakın temsilciliğimiz var. 2026 yılı sonuna kadar, AB üyesi ülkelerde en az 10 temsilciliğe ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

’’Global’in hakkını veriyoruz’’

Altın Emlak Global’in halen Avrupa’da Almanya’nın Berlin, Braunschweig ve Bilefeld kentleri ile Hollanda’nın Rotterdam kentinde temsilciliklerinin olduğunu kaydeden Özelmacıklı, "Ayrıca Orta Doğu’da Dubai’de ve Türkistan coğrafyasında Azerbaycan, Kırgızistan, ve Özbekistan’da temsilciliklerimiz var. Altın Emlak Global olarak biz, adımızdaki ‘Global’ ifadesinin hakkını vermek vizyonuyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Özelmacıklı, kısa bir süre önce Almanya’nın önemli şehirlerinden Köln’de de yeni bir temsilcilik açtıklarını da sözlerine ekledi.

’’Gurbetçiler tapu işlemlerini kolayca yapabilecek’’

Öte yandan, yurt dışında, özellikle de Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen yabancı ülke vatandaşlarının tapu işlemlerini Türkiye’ye gelmeden de kolayca yaptırabileceklerini hatırlatan Özelmacıklı, "Bu kişilerin, ülke ayırt etmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu bünyesinde yer alan Tapu ve Kadastro Temsilciliği’ne şahsen, telefonla veya online olarak başvurmaları yeterli. Ancak Altın Emlak Global’in Almanya veya Hollanda’daki temsilcilikleri bu süreci başlatmak için en doğru adres olarak öne çıkıyor. Çünkü bu temsilcilerimiz hem süreçlere, hem de mevzuata hakimlikleri ve geniş networking ağları dolayısıyla vatandaşlarımızın ve yatırımcıların işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaklardır. Yeni hizmete giren Köln Temsilciliğimiz de bunlardan biri" şeklinde konuştu.