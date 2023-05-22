Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması sonrasında muhalefetten tepki sesleri yükselmeye başladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" yorumunda bulunurken, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz" diye yazdı.

Seçimin bir referandum olduğuna yönelik söylemini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1660659827654230020

VECDET ÖZ: HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPTI

Resmen dağılan ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz de, Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinin ardından "Herkes kendine yakışanı yaptı" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/oz_vecdet/status/1660654042543017989

Hatırlanacağı gibi Öz, gündüz saatlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisine desteğini açıklamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme sonrasında kararını 23 Mayıs Salı günü saat 11'de açıklaması bekleniyor.