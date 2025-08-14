Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Aslı Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Bilecik’i temsil eden Zümra Ağdağ, Minikler 40 Kg Kumite kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zümra Ağdağ, antrenörü Akif Doğan ile birlikte yoğun emek ve disiplinli çalışmanın karşılığını bu önemli derece ile aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı organizasyonda gösterdiği üstün performans takdir topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Zümra Ağdağ’ı ve antrenörümüz Akif Doğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.