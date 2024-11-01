Pancar Deposu’nda düzenlenen Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde bu defa kağıt dokuma atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan Mehmet Aras İlkokulu öğrencileri yeni bir deneyimin heyecanını yaşadı.

Mehmet Aras İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde katıldıkları etkinlikte, tasarım ve zanaat kesişiminde bir atölye deneyimi yaşadı. Etkinlikte çocuklar, kağıt şeritlerini bir araya getirerek dokuma tekniklerini keşfederken, ritim ve desen yapısına odaklandı.

Bu tür etkinliklerle çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; “Düzenlenen bu etkinlik sayesinde, çocuklarımız becerilerini geliştirirken, tasarım sürecinin temel bilgilerini de edinmiş oluyorlar. Küçük yaşta sanatla ilgilenen çocukların sosyal zekalarının olumlu yönde geliştiği bir gerçektir. Nilüfer Belediyesi olarak sanat ve sanatçının destekçisiyiz. Kültür sanat faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye belirtti.