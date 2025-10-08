Okul müdürü Mustafa Cengiz, kampanya hakkında yaptığı açıklamada kan vermenin hem toplumsal hem de bireysel faydalarına dikkat çekti. Kan bağışının yalnızca hayat kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda bağışçıya da birçok sağlık faydası sağladığını belirten Cengiz , kan vermenin vücuttaki fazla ve zararlı demir depolarını azalttığını, kan hücrelerinin yenilenmesini desteklediğini ve karaciğer sağlığını güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca düzenli kan bağışının stresi azaltıp depresyonu hafiflettiğini, kalp krizi ve kanser riskini düşürdüğünü, yüksek tansiyonu dengelediğini ve baş ağrısını önlemeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Kan bağışının aynı zamanda muhtemel sağlık sorunlarını ortaya çıkarma imkânı da sunduğunu dile getirdi.



Cengiz, “Bir hayra vesile olmak onu yapmak gibidir sözünden hareketle kan bağışı kampanyamıza katılan, destek olan tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türk Kızılay çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.