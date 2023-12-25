Özel Serdivan Altınküre Fen Anadolu Lisesi Akademi Günleri’nin konuğu olan Uzman Klinik Psikolog Pelin Akmangil, öğrenicileri mesleği hakkında bilgilendirdi.

Psikolog Akmangil, psikoloji mesleği hakkında bilgiler sunarak öğrencilere psikoloji dünyasının kapılarını araladı. Aynı zaman da öğrenciler, psikoloji alanındaki kariyer imkanları, uzmanlık alanları ve mesleki gelişim yolları hakkında sorularına da yanıt buldu. Psikolojinin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir öneme sahip bir meslek olduğunu vurgulayan Akmangil, bu alandaki fırsatları değerlendirmeleri için öğrencilere ilham verici perspektif sundu.