İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., 2 Mart 2026 tarihinde, yanında getirdiği bıçakla iki öğretmen ve öğrencileri bıçaklayarak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fatma Nur Çelik'i öldüren ve bir öğretmen ile 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıl hapis cezası istendi.

F.S.B'nin "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından yargılanacağı öğrenildi.