Tekirdağ’da ders verdiği öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen eğitim danışmanı öğretmen tutuklandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğretmenlik yapan evli ve bir çocuk babası A.D. aynı zamanda üniversiteye hazırlık konularında öğrencilerine ücretli eğitim danışmanlığı yapıyordu. İddiaya göre, çalıştığı okulun öğrencilerine evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren A.D. öğrencilerine sarılıyordu. Durumu birbirine anlatan öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine de sarıldığını söyleyip durumu ailelerine anlattılar. Aileler durumu okul yönetimine anlatıp, öğretmen A.D. hakkında emniyete giderek suç duyurusunda bulundular.

A.D. çalıştığı okuldan uzaklaştırılırken, iddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.