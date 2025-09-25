Sapanca Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Yusuf Yavuz Yılmaz, dün bir öğrencisini uyardıktan sonra, öğrencinin babası M.A. ve arkadaşı İ.K. tarafından okulda darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Yılmaz, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve İ.K.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.