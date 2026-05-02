Kartepe ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler, geliştirdikleri teknoloji odaklı projelerle dikkat çekiyor. Otomasyon, görüntü işleme ve otonom sistemler üzerine çalışan öğrenciler, yalnızca yarışmalara hazırlanmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek hayatta karşılık bulabilecek projeler üretiyor. "Hedefi bul" projesiyle otomatik hedef tespiti ve müdahale sistemleri üzerine çalışan ekip ile otonom şekilde ok fırlatabilen robot geliştiren öğrenciler, hem teknik donanımları hem de üretkenlikleriyle öne çıkıyor.

Yapay zeka ve çift kamera ile tam isabet

Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri (KODELİG) robot yarışması için hazırladıkları "Hedefi bul" sistemini anlatan öğrencilerden Olcay Sarıoğlu, çalışmaya yaklaşık iki ay önce başladıklarını söyledi. Tasarım ve yazılım süreçlerini başarıyla tamamladıklarını aktaran Sarıoğlu, "İlk bir ay tasarım sürecine odaklandık, kalan sürede ise yazılım geliştirme üzerine çalıştık. Şu anda projemiz tamamlanmış durumda. Bu proje, Türkiye’de benzerleri bulunan otomasyon sistemleri üzerine kurulu bir çalışmadır. Genel olarak hem hedefleri tespit edebilen hem de bu hedeflere otomatik olarak yönelip işlem yapabilen bir sistem olarak tasarlandı. Projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. İlerleyen süreçte daha gelişmiş atış mekanizmaları ve daha ileri görüntü işleme teknolojileri kullanmayı hedefliyoruz. Sistemimizde iki kamera bulunuyor: Alt kamera, ortamda hedeflerin yerini tespit etmek için kullanılıyor. Üst kamera ise namlu üzerine yerleştirilmiş olup, tespit edilen hedeflere daha hassas şekilde nişan almak için görev yapıyor. Alt kamera hedefin varlığını belirlerken, üst kamera doğrudan nişan alma işlemini gerçekleştiriyor" dedi.

"Atölye çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

Projeye rehberlik eden Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kadir Sunman da teorik eğitimden çok uygulamaya ağırlık verdiklerini belirterek, atölye çalışmalarının öğrencilere büyük katkı sağladığını anlattı. Sunman, "Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri doğrudan hayata geçirebilmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle eğitim sürecinde atölye çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Çünkü bu işin temeli atölyede atılıyor. Öğrenciler atölyeye girerek uygulama yapıyor, kendi projelerini geliştiriyor ve bu sayede becerilerini artırıyor. Biz de onların bu süreçte gelişim göstermeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Başlangıçta öğrencilerimizi daha basit projelerle eğitiyoruz. Temel becerileri kazandıktan sonra ise onları daha büyük ve kapsamlı projelere yönlendiriyoruz. Ardından öğrencilerimizi ülkemizde düzenlenen yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Doğrudan görüntü işleme üzerine kurulu"

Geliştirilen sistemin yarışmaların yanı sıra savunma sanayisinde de kullanılabilecek nitelikte olduğuna işaret eden Sunman, şunları kaydetti:

"Bu sistem; havada, karada ya da denizde bulunan hedefleri görüntü üzerinden takip edebilir. Hedefin ne olduğunu analiz ederek ona yönelir ve gerekli durumlarda ateşleme yapabilir. Sisteme hedefin görüntüsünü tanımlayabiliyorsunuz. Bu bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, bir araç olabilir, tank olabilir ya da bir uçak olabilir. Kamera sistemi bu görüntüyü işleyerek hedefin konumunu tespit eder ve buna göre hareket eder. Günümüzde savunma sanayisinde benzer sistemler zaten kullanılmaktadır. Ancak bu sistemler daha çok ısı güdümlü ya da sensör tabanlı olarak çalışmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise doğrudan görüntü işleme üzerine kuruludur. Yani yalnızca kamera kullanarak hedef tespiti yapmaktadır. Bu yönüyle farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Elbette bu proje geliştirilebilir. Daha gelişmiş kamera sistemleri kullanılarak çok daha uzak mesafelerdeki hedefler tespit edilebilir. Kapsamı genişletilerek daha güçlü bir sistem haline getirilebilir."

Otonom ok atan robot

"Tozkoparan" adlı otonom ok fırlatan robotu tasarlayan 10. sınıf öğrencisi Ahmet Berat Kılıç ise projenin dış müdahale olmadan tamamen otonom çalıştığını belirtti. Kılıç, "Tozkoparan robotlar çizgiyi takip ederek belirli bölgeleri algılıyor ve ardından ok fırlatma işlemini gerçekleştiriyor. Bu sürecin tamamı otonom şekilde, yani herhangi bir dış müdahale olmadan gerçekleşiyor. Biz de bu doğrultuda kendi robotumuzu geliştirdik. Atölyede gördüğümüz dersler sayesinde bu projeyi hayata geçirdik. Yazılım kısmında temel bilgileri kullanarak sistemi kurduk, tasarım kısmında ise robotun mekanik yapısını oluşturduk. Bu proje daha çok yarışma odaklı bir çalışmadır. Günlük hayatta doğrudan kullanılan bir sistem değildir. Ancak bizim için oldukça önemli bir deneyim oldu. Çünkü bu proje sayesinde hem yazılım hem de tasarım alanında kendimizi geliştirme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

"Tek rakibimiz Mete Gazoz"

Projesinin her aşamasında öğretmenlerinden gördüğü desteğin kendisi için kıymetli olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Onların yönlendirmeleriyle projeyi daha iyi bir noktaya getirdik. Yarışmada da elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Tek rakibimiz Mete Gazoz" ifadesini kullandı.

Kocaeli GençTek Koordinatörü İsmet Kılıç ise bu projelerin, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (YEĞİTEK) bağlı GençTek koordinatörlüğünün okullara verdiği desteğin bir yansıması olduğunu, öğrencileri geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.