Kocaeli’de trafik kazasında yavruları ölen kedi, travmaya bağlı olarak sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı. Burada tedavi edilen kedi, 4 farklı ihbardan gelen 10 öksüz yavruyu da kabullenerek, adeta bakımevinin süt annesi oldu.

Kocaeli’de yavrularıyla birlikte trafik kazası geçiren anne kedi, ihbar üzerine Başiskele ilçesinde bulunan Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yavruları telef olan kedinin burada veteriner hekimler tarafından bakım ve rehabilitasyonu yapıldı. Sevimli kedi, 4 farklı ihbardan bakımevine getirilen 10 öksüz yavruyu da sahiplendi. Yavruları kazada ölen kedi, 10 öksüz yavruya süt annelik yapıyor.

"Yavrulara geçici süt anne bulabilmek için buraya getirildiler"

Öksüz yavru kedilerin bakım ve beslenmelerinde süt anne kedi bulunmasının önemli olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ramazan Karagöz, "Yoğun bakımda bulunan yavru kedilerimiz var. Ekiplerimiz tarafından bir anne kedinin öldüğü ihbarına gidildi. Annenin yavrularının orta yerinde kaldığı gözlemlendi. Yavrulara geçici süt anne bulabilmek için buraya getirildi. Şu an onların bakımlarını üstlendik. Bakımlarını ve tedavilerine devam ediliyor. Bunun yanı sıra bir süt annemiz var. Genel durumları biraz daha toparladığında süt annenin yanına bırakıp, onların bakım ve beslemelerine o şekilde devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Kediler genellikle yavruları çabuk kabullenebiliyorlar"

Yavrulara süt annelik yapma konusunda kedilerin köpeklere kıyasla durumu daha kolay kabul ettiğini belirten Karagöz, "Köpeklerde yavrulara bakmak kısmında anneler biraz daha zoraki yavruları kabul ediyor ama kedilerde bu durum çok daha farklı. Kediler genel itibariyle yavruları çabuk kabullenebiliyorlar. Tabii ki bütün hepsi bunu kabullenmiyor. Yüzde 100 diye bir gerçeklik yok ama yüzde 70, yüzde 80 yeni doğum yapmış kediler diğer yavruları alabiliyorlar. Biz de bakımevine çok küçük yavru hayvan ihbarı geldiğinde öncelikle çevremizde hayvansever kişiler üzerinden veya evinde kedi besleyen insanlardan bu şekilde destek istiyoruz. Ya da bakım evimizde rahatsız olarak gelmiş olan süt annelerimiz varsa onların yardımıyla gelen yavru hayvanların bakımını, beslemelerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süt anne, araç çarpmasıyla travma sonucunda geldi, yavruları ölmüş"

Süt annelik yapan kedinin bakımevine nasıl geldiğinden de bahseden Ramazan Karagöz, "Süt anne kedimizin basit bir travma şeklinde gelmişti. Araç çarpmasıyla beraber travma sonucunda gelmişti. Yavruları zaten ölmüş olarak bildirildi. Onun da genel durumunu bu şekilde biz burada üstlendik. Üçüncü gününde zaten diğer yavrular gelince sahiplendi ilk etapta. O şekilde devam ediyor şu an" şeklinde konuştu.

"Bazen kediler yavrularını daha güvenli ortama taşımak 1-2 tanesini geride bırakıp diğerini taşıyabiliyor"

Vatandaşların ihbar verirken biraz daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğine de değinen Karagöz, "Bazen bize yavrularını terk etmiş, yavruları var şeklinde ihbarlar geliyor. Burada etraflı bir şekilde bakılması gerekiyor. Her bulunan yavrunun annesi yok şeklinde değil. Bazen kediler yavrularını daha güvenli ortama taşımak 1-2 tanesini geride bırakıp diğerini taşıyabiliyor. İnsanlar geride kalan yavruyu görüp ‘Bunun annesi yok’ şeklinde bize ihbarlarda bulunabiliyor. Bu konuda emin olunması gerekiyor. Biraz beklenmesi gerekiyor. Ondan sonra, emin olunduktan sonra annesi yok ise ancak o zaman müdahil olmak gerekiyor" dedi.