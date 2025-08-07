Olay Yat Limanı sahilinde gerçekleşti. Aleyna ile birlikte denize giren O.A. ve Samet İstanbul akıntıya kapıldı. O.A. kendi çabasıyla kıyıya ulaşmayı başarırken Aleyna ve Samet gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şubesi’ne bağlı dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Aleyna baygın olarak sudan çıkarıldı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen 7 gün sonra hayatını kaybetti. Samet İstanbul’un ise 16,5 saat sonra kıyıdan 50 metre açıkta cansız bedeni bulundu.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Aleyna için Kızılpınar Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla Aleyna Yıldız Kızılpınar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aleyna Yıldız’ın vefatını duyurarak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.