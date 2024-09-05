Okulların açılmasına günler kala, aileleri okullarda sık görülen bulaşıcı hastalıklarla ilgili endişeler sardı. Sonbaharda artışa geçen soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar, yakın temas sebebiyle çocuklar arasında kolayca yayılabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Melike Hande Tanal, enfeksiyonların en çok çocukların ellerini ve kirli nesneleri ağızlarına sokmaları ile yayıldığına dikkat çekerek, “Çocuklara ellerini en az 20 saniye su ve sabun ile yıkamaları, hapşırdıklarında kağıt mendil kullanmaları öğretilmelidir. Ortam sık sık havalandırılmalı, bulaş riskinin yüksek olduğu oyun alanlarından uzak durulmalıdır” dedi.

Çocuklar, özellikle kreşe veya okula başladıkları ilk yıl içinde enfeksiyonlara daha sık yakalanıyor. Zamanla çocuğun bağışıklık sisteminin geliştiğini ve enfeksiyon sıklığının giderek azaldığını söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Melike Hande Tanal, çocukların okul öncesi mutlaka genel doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti: “Çocuğun sürekli tekrarlayan hastalıkları varsa bunların tetkik, tedavi ve takibinin yapılması önemlidir. Aşılar da çocukları hastalıklara yakalanmaktan ve ciddi semptomlardan korur. Çocuğun eksik kalan bir aşısı varsa mutlaka tamamlanmalıdır. Risk grubunda bulunan, örneğin; astımı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olan çocuklara mevsimsel grip aşısı yapılmalıdır.”

Beslenme rutini için takip programı oluşturulmalı

Hastalıklardan korunmak ve bulaşmayı önlemek için en önemli şartın hijyen kurallarına uymak olduğunu söyleyen Uzm. Dr. M. Hande Tanal, “Çocuklara, hapşırırken enfeksiyonların yayılmasını engellemek için kağıt mendil kullanmaları öğretilmelidir. Enfeksiyonlar en çok çocukların ellerini ve kirli materyalleri ağzına sokmaları ile yayılır. Bu nedenle çocuğa yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkarken ellerini en az 20 saniye süre ile su ve sabun ile yıkaması öğretilmelidir” dedi.

Kreş ve okul çağı çocuklarının karbonhidrat, enerji, yağ ve protein içeren besinleri düzenli olarak tüketmelerinin sağlıklı bir gelişim için önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tanal, “Okul çağındaki çocukların beslenme rutini için bir takip programı oluşturmak ve uzmana danışmak önemlidir. Bu dönemde protein, karbonhidrat ve yağ bakımından dengeli besinlerin yanı sıra vitamin açısından zengin meyve ve sebzeler tercih edilmelidir. Ayrıca düzenli vitamin desteği, balık yağı ve bağışıklık sistemini destekleyici ürünler uzman kontrolünde gerekli görülürse çocukların beslenme programına dahil edilebilir” diye konuştu.

Yoğurt gibi probiyotikli gıdalar bağışıklığı güçlendirir

Uzm. Dr. Tanal, çocukların enfeksiyonlara karşı savunmasını güçlendirebilecek gıdaları şöyle sıraladı: “Bu gıdalar et, sebze ve meyve, tahıl ve sağlıklı yağlar olmak üzere dört ana grupta toplanabilir. Ancak önemli olan bu gıdaların doğal kaynaklardan elde edilmiş olmalarıdır. Çocuklar abur cubur ve benzeri paketli işlenmiş gıdalardan uzak tutulmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurt gibi probiyotik içeren gıdaların tüketilmesi sağlanmalıdır. Kanda demir seviyesi kontrol edilmeli, gerekirse desteklenmelidir. Demirden zengin gıdalar diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketilmelidir. D vitamini eksikliği de bağışıklığı azaltır. D vitamini almak için güneşli havalarda mutlaka dışarıda vakit geçirilmeli, eksikliği durumunda gerekirse takviye alınmalıdır. Çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmak da bağışıklık sistemini zayıflatır. Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını arttırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocuklarımızın fazla kilo alımını engellemek için yine dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir.”

Çok ince veya çok kalın kıyafetler giydirilmemeli

Hasta çocukların okula gönderilmemesinin; hem çocukların evde dinlenmesi hem de virüsün yayılmaması için önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. M. Hande Tanal, sınıfta ve diğer yaşam alanlarında ortam sıcaklığının 22-24 derece arasında olmasına ve sınıfların sık sık havalandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Uzm. Dr. Tanal, “Kalabalık ortamlardan, özellikle hastalık bulaşma riskinin çok yüksek olduğu çocuk oyun alanlarından uzak durulmalıdır” uyarısında da bulundu.

Uzm. Dr. Tanal, sonbahar-kış döneminde çocuklara çok ince veya çok kalın kıyafetler giydirmek yerine, ince katlardan oluşan kat kat giyim tarzının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Okul dönemindeki çocuklar 10-11 saat uyumalı

“Yetersiz ya da düzensiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, vücudun hastalıklara yatkın hale gelmesine yol açar” diyen Uzm. Dr. Tanal, “Çocukların fiziksel büyümesi, nörolojik ve davranışsal gelişimi, doku yenilenmesi ve bağışıklık fonksiyonunun güçlenmesi için sağlıklı uyku kritik öneme sahiptir. Okul dönemi, olumlu sağlık davranışları ve sağlıklı uyku alışkanlıklarının geliştiği bir dönemdir. Bu dönemdeki çocukların çoğu 10-11 saat uyumalıdır” şeklinde konuştu.