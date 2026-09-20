Kartal'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gaziler, şehit yakınları ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü' ile başladı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na yürüdüler

19 Eylül Gaziler Günü programı, saat 09.30'da Neyzen Tevfik Meydanı'nda başladı. İlçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarının temsilcileri kortej oluşturarak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Büyük Türk Bayrağı'nın yer aldığı kortejde katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saat 10.00'da başlayan çelenk sunma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Garnizon Komutanlığı adına Albay İsmet Deliktaş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu

Törende sırasıyla Kartal Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kartal Belediye Başkanlığı çelengini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna şehit olanlar ile ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapıldı

Programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Gazi Kamer Ortahamamcılar, 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Ortahamamcılar, vatan uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekerek şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazilik' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından program, Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü'nde gazilerle düzenlenen kahvaltı buluşmasıyla devam etti.

'Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum'

Kahvaltı programında gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Eylül'ün vefa ve minnet duygularının yaşandığı özel bir gün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Çok kıymetli kahraman gazilerimiz, değerli aileleri ve misafirlerimiz; her sene olduğu gibi Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nde vefanın ve gerçek, samimi duyguların yaşandığı bir günü hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne gözyaşlarıyla, Milli Mücadele'yle ve milli bir bilinçle bugünlere geldi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Burada sizlerle bir arada bulunmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Onların kıymetli mücadelelerinin ve emeklerinin hatırını bilen insanlarla burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum.'