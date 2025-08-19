Milyonlarca öğrenci için ders zili çalmaya hazırlanırken, alışveriş telaşı da beraberinde geldi. Bu dönemi fırsata çevirmeye çalışan bazı satıcılar ise dikkat çekti. Ürünlerin fabrika fiyatı ile kırtasiye raflarındaki satış fiyatı arasındaki uçurum adeta şaşkınlık yarattı.

Show Haber’in aktardığına göre, okul alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünlerin başında defter geliyor.

Bazı kırtasiye ve büyük mağazaların uyguladığı fiyatlar, yalnızca velileri değil, sektör temsilcilerini bile hayrete düşürdü. Fiyatlardaki bu dengesizlik, gözleri üretim noktalarına, yani fabrikalara çevirdi.

FABRİKADA 20 LİRADAN ÇIKIYOR

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Bizden çıkış fiyatlarına bakıyoruz. Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman biz de şaşırıyoruz. Yani sonuçta bir taraftan üreticiyiz ama bir taraftan da bizim de çocuğumuz var. 24 saatte 100 bin ile 150 bin arasında okul defteri üretimi çıkıyor. Okul defterlerinde çıkış 20 ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.

Fabrikadaki bir planlama defterinin fiyatı 90 TL iken, aynı kaliteye sahip defterin internet üzerinden 649 TL’ye satıldığı görüldü.

Kırtasiye sahibi Ahmet Gülseren "Vicdan meselesi yani bu vicdan yani nereye kadar kar edeceksiniz? Nereye kadar kazanacaksınız? Bulunduğu lokasyon var, kiralar var, maliyetler var. Kimse karın ne olduğunu bilmiyor artık. Tabii kağıt kalitesi fark edebilir, kapak spiral fark edebilir ama bu bana doğru gelmiyor" dedi.

999 LİRALIK KİLİTLİ DEFTER

Kilitli günlük adıyla satılan başka bir defter ise tam 999 lira 90 kuruşa satılıyor. Fabrikadaki üreticiye "Kilitli diye fiyat bu kadar fark edebilir mi?" diye sorulduğunda ise cevap "Bir kilidin maliyeti 3 TL" oldu.