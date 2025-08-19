Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere ek maddeler eklendi.

OKUL TANIMI GENİŞLETİLDİ, ÖĞRENCİ TANIMINA EKLEMELER YAPILDI

Okul tanımı genişletilerek kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de kapsama alındı. Öğrenci tanımı ise, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumları da içine alacak şekilde güncellendi.

SERVİSLERDE KAMERA ZORUNLULUĞU

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, okul servis araçlarına kamera bulundurma zorunluluğu getirildi. Buna göre, servislerde tüm koltukları görebilecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazı bulunması gerekecek.

FİYATLAR İÇİN ÖNEMLİ HÜKÜM

Fiyat tarifelerinde ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.

SÜRÜCÜLERE KOLAYLIK

Servis şoförlerinin sürücü belgelerine ilişkin düzenlemede de kolaylık sağlandı. Buna göre, D sınıfı sürücü belgesi olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesi olanların ise en fazla 3 yılı gerekli deneyim süresinden sayılacak.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.