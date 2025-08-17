İstanbul Esenyurt’ta bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan şahıslar, cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında bir ilkokulun dış duvarının bitişiğinde uyuşturucu madde kullanan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullandığı belirlenen A.Y. ve S.S. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerle birlikte pet şişeden oluşturdukları düzenek içerisindeki uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.