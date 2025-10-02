Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına ilişkin ilk kez konuştu. Planı desteklediklerini belirten Putin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in süreçte yer almasının da olumlu bir gelişme olabileceğini ifade etti.

"Ancak Filistin Devletinin Kurulmasıyla Çözülür"

Rus lider açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gazze sorunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülür. Gazze'de durum korkunç.

"Trump'ın Planını Destekliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını destekliyoruz. Hamas ile temas halindeyiz. Hamas'ın da bunu desteklemesi çok önemli.

"Tony Blair'in Yönetimde Olması Olumlu Olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona erdirilmesini hedefleyen plan çerçevesinde Gazze'yi denetleyecek uluslararası bir yapı kurulacağını açıklamıştı. Bu yapının başına getirilmesi planlanan isim ise eski İngiltere Başbakanı Tony Blair olarak öne çıkmıştı.

Bununla ilgili konuşan Rus lider Putin, "Tony Blair'in yönetimde olması olumlu olabilir" ifadesini kullandı.