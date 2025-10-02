UEFA Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde konuk ettiği Nice’i 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini ve puanlarını aldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Duble

Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız temsilcisinin tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos attı.

Fenerbahçe Siftah Yaptı

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 3’e çıkarırken; ikinci maçından da eli boş dönen Nice, grubun alt sıralarına kaldı.

Tedesco'nun Üçüncü Galibiyeti

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı altıncı karşılaşmada üçüncü galibiyetine ulaştı. Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetimindeki diğer üç maçta ise bir kez yenilirken, iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Maçtan Önemli Anlar

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.

25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.

39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.