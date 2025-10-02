Etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan Aktaş, ev hapsi şartıyla tahliye edilmiş, 22 Ağustos’ta ise bu tedbir kaldırılmıştı.

Gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, "Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım" demişti.

Aktaş'ın Tutukluluğu

Bazı belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Aktaş, 13 Ocak’ta tutuklanmış; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdikten sonra 4 Haziran’da tahliye edilmişti.