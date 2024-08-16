Bilecik’te, şehir içi geçişlerine kısıtlama getirildikten sonra alternatif yolları kullanan ağır tonajlı tırlar tehlike saçıyor. Veliler, kullanılan yolların çevreye toz saçtığını, çocukları için muhtemel kazalar konusunda endişe duyduklarını anlatarak yetkililerden çözüm istediler.

Bilecik’te İl Trafik Komisyonu tarafından Osmangazi Mahallesindeki kavşak ile I. Organize Kavşağı arasında kalan kısımda 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici (tır) gibi transit geçiş yapan büyük araçlara hafta içi tüm gün boyunca, şehir içini kullanma mecburiyeti olanlara ise; hafta içi sabah 07.30-10:00 ile öğleden sonra 16:00-19:00 saatleri arasında kısıtlama getirtildi. Bu saatler haricinde 1. OSB’ye giriş yapacak tırlar, polis engelinden kurtulmak için Yenişehir Kavşağı’ndan Konuralp Caddesindeki Açı Koleji’nin rampa istikametini kullanıyorlar. Bu rampadan iniş yapan ağır tonajlı tırlar ihtimal bir faciaya da davetiye çıkarıyor.

Çocuklarını yaz okuluna getiren veliler, bu yolun birçok habere konu olduğunu, ancak hiç bir önlemin alınmadığı söyleyerek, "Allah korusun bir freni patlaması durumunda bu ağır tonajlı tırlar okula girebilir. Burada yüzlerce öğrenci var. Okulun önü hemen bahçe, çocuklar bütün gün burada oyun oynuyor. Yetkililerden biran önce buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bir cana zarar geldikten sonramı bu yola bir çözüm bulunacak. Zaten bu yol tozu bitmedi hiç, bu araçlarından çıkan tozlar her yere dağılıyor. Belediyenin de bu konuya bir el atması lazım" dediler.