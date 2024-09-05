E-ticaret platformu Trendyol, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında, çocukların ve gençlerin geleceğine destek olmak isteyen herkesi ‘Sepette İyilik’ aracılığıyla eğitim ve çocuk hakları odaklı sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye davet ediyor.

“Okula Dönüş” yaklaşırken Trendyol, ‘Sepette İyilik’ programı aracılığıyla çocuklar ve gençler için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefinde buluştuğu sivil toplum kuruluşları (STK) ile dayanışma çağrısı yaptı. E-ticaret platformu, müşterilerini, diledikleri STK’ya kolayca destek vermek üzere Dijital Destek Kartı almaya ve ‘Okula Dönüş’ döneminde sepetlerini iyilikle doldurmaya davet etti.

E-ticaret platformunun ‘Sepette İyilik’ programında yer alan ve başta eğitim ihtiyaçları olmak üzere çocuk ve gençlerin iyiliği için çalışan sivil toplum kuruluşları şöyle açıklandı:

Koruncuk Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Gülmek İyileştirir Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Çocuk Eğitimi Derneği (ÇED), Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP).

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformunun 2020 yılında başlattığı ‘Sepette İyilik’, STK’lara e-ticaret üzerinden ek gelir elde etme olanağı sağlıyor. Bu proje, Türkiye genelinde faaliyet gösteren STK’ların, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşmasını mümkün kılıyor. Elde edilen gelirin tamamı, herhangi bir kesinti yapılmadan ilgili STK’lara aktarılıyor. Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret platformunda STK’lara özel alan açarak destek olmayı sağlayan ‘Sepette İyilik’ programı, sivil toplum-özel sektör iş birliği alanında farklı bir model sunuyor. 100’e yakın STK’nın yer aldığı ‘Sepette İyilik’ programıyla sivil toplum kuruluşlarına şimdiye kadar 210 milyon TL’yi aşkın kaynak sağlandı. ‘Sepette İyilik’ programına, Trendyol uygulamasında “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki bölümünden erişilebiliyor.