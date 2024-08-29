2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve bu süreçte kırtasiye ürünlerinde yaşanan büyük zamlar, aileleri zor durumda bırakıyor. İşte bu durumun detayları ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıklamaları:

Kırtasiye Ürünlerindeki Fiyat Artışları:

Zam Oranları: Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre ortalama yüzde 40 ila yüzde 70 oranında zam gerçekleşti. Bu artışlar, ailelerin eğitim masraflarını ciddi şekilde etkiliyor.

Okul Çantası Fiyatları: Geçtiğimiz yıl ilköğretim seviyesindeki bir öğrencinin okul çantası 1200 TL civarındayken, bu yıl çantaların fiyatı en az 2000 TL’yi geçiyor, ortalama fiyat ise 3500 TL'yi aşıyor.

Gamze Akkuş İlgezdi’nin Açıklamaları:

Fiyat Artışına Tepki: CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kırtasiye malzemelerindeki maliyet artışının yüzde 300'e kadar yükseldiğini belirtti. İlgezdi, “2023 yılında kırtasiye malzemelerinin en uygun tedariki 1200 TL’ydi, bu yıl en uygun fiyatlarla bu maliyet 3500 TL oldu” dedi.

Eğitim Sistemine Eleştiri: İlgezdi, eğitim sistemindeki sorunlara ve artan maliyetlere dikkat çekti. "Çocukluğumuzun bir şarkısında ‘okul yolu düz gider, çocuklar bayram eder’ deniliyordu. Şimdi okul yolu veliler için zorlu bir hale geldi ve çocuklar, yeni alınan defterlerin ve boya kalemlerinin sevincini yaşayamayacak durumda” şeklinde konuştu.

Özel ve Devlet Okulları: İlgezdi, AKP iktidarının özel okullara yaptığı yatırımların devlet okullarına yeterince yansıtılmadığını ve bu durumun eğitim sistemini olumsuz etkilediğini belirtti. Eğitim sisteminin adeta “can çekiştiğini” ifade etti.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerindeki yüksek zamlar, ailelerin eğitim masraflarını artırıyor. Bu durum, eğitim ve kırtasiye ürünlerinin maliyetinin ne denli yükseldiğini ve bunun sosyal etkilerini ortaya koyuyor. Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıklamaları, bu artışların ve eğitim sistemindeki aksaklıkların toplumsal etkilerine dikkat çekiyor.