“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin yönetimindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde konuştu. Özgür Özel’in 90 milletvekiliyle birlikte istifa ederek yeni parti kurma girişiminde bulunmasının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, zorunlu kalınmadıkça tartışmalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı hukuku adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın.

Türkiye'nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün.

'Çok şükür arınma gerçekleşti'

(Yeni Parti mesajı) Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.''