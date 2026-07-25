YENİ Parti, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk Parti Meclisi toplantısını yaptı. Toplantıda Özel’in belirlediği dokuz kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesi PM üyelerinin oybirliğiyle kabul edilerek partinin A Takımı oluşturuldu.

ANITKABİR ZİYARETİ

Özgür Özel ile birlikte CHP’den istifa eden 91 milletvekilin kurucular kurulunda yer aldığı YENİ Parti, ilk Parti Meclisi toplantısını tamamladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte toplantı öncesinde Anıtkabir’e yürüdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine, YENİ Parti’nin adının yer aldığı çelenk bırakıldı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından YENİ Parti Parti Meclisi üyeleri, Kızılay’da bulunan Anadolu Kulübü’ne geçti.

Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında, partinin MYK’si oylandı. Özel, A Takımı’nda şu isimleri görevlendirdi:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

MÜCADELE VURGUSU

MYK’nin belirlendiği Parti Meclisi toplantısının ardından MYK toplantısına geçildi. Özel, Yeni Parti’yi olağan kurultaya taşıyacak kurmaylarına, “YENİ Parti’nin iktidar yürüyüşünün ilk adımlarını atıyoruz. Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının kararlığıyla mücadele edeceğiz” dedi.

ÜYELİK HAMLESİ

Özel’in, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak belirlediği Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu isimlerinin tecrübeli isimler olduğunun altını çizen bir YENİ Parti kurmayı, “YENİ Parti, bir an önce kapsamlı bir üyelik ve örgütlenme hamlesi yapacak” yorumunu yaptı.

BAĞIŞ YETKİSİ

YENİ Parti’nin, bağış alması için gerekli yazışmaların yapılmasına yönelik başlık de PM’nin gündemine geldi. Parti Meclisi’nin bağışlar konusunda adım atılması için MYK’ye yetki verdiği bildirildi.

YENİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partinin kuruluş sürecinin hızlıca tamamlandığına işaret eden Özgür Özel, başvurusundan dört ay boyunca sonuç alamayan partiler bulunduğunun vurguladı.