Okulların açılmasıyla viral enfeksiyonların artması aileleri endişelendiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, çocukları enfeksiyonlardan korumak için ailelere önemli tavsiyeler vererek, okullarda da uygulanması gereken formülleri anlattı.

Okulda, kapalı sınıf ortamında saatlerce bir arada kalan öğrenciler arasında salgın hastalıklar görülebiliyor. Çocukların da hijyen kurallarına yeterince dikkat edememesi, kendilerini oyunlara kaptırıp birbirlerine yakın temasta bulunmaları, bulaş oranını artırıyor. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, okulların açılmasıyla birlikte çocukları viral enfeksiyonlardan koruyabilmeleri için ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Hasta çocuklar mutlaka evde dinlendirilmeli

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla da enfeksiyonlarda belirgin bir artış beklediklerini ifade eden Dr. Başpınar, özellikle okul, kreş, yurt ve askeri alanlarda bulaşın daha kolay olduğunu belirterek, “Viral enfeksiyonlar çok hızlı yayılmakta. Çünkü çocuklar dışarıda, sınıfta hijyen ve mesafe kurallarına çok dikkat edemiyorlar. Oyun oynarken yakın temas halinde olabiliyorlar. Bu nedenle bulaş olayı daha fazla oluyor. Hasta çocukların, aileleri tarafından okula gönderilmemesi ve evde dinlendirilmesi lazım. Okula gittiklerinde diğer çocuklara da bulaştırabiliyorlar” dedi.

Doğru beslenme ve uyku bağışıklığı güçlendirir

Dr. İhsan Başpınar, çocukları hastalıklardan korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı:

“Eğer okulda enfeksiyon salgını varsa maske kullanabilirler. Sınıfların en geç saatte 1 havalandırılması lazım. El yıkama alanlarının oluşturulması, salgın dönemlerinde çocukların antiseptik solüsyonları yanında taşıması gerekmektedir. Evde de çocukların dirençlerini artırabilecek bir takım yöntemler var. Yeterli ve dengeli beslenme çok önemli. Çocukların her gıdadan, karbonhidratlardan, yağlardan, proteinlerden belli bir oranda dengeli bir şekilde beslenmesi gerekir. Çocuk sadece karbonhidrat tüketirse bağışıklık sistemi zayıf olacaktır. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için bir takım vitamin ve mineraller verilebilir. D Vitamini, C Vitamini, A Vitamini, magnezyum takviyesi yapılabilir. Çinko eksikliği, selenyum eksikliği varsa bunlar da verilebilir. Çocukların uyku ritmi de bağışıklık için önemli. 8 saatten az uyuyan çocukların da bağışıklık sistemi zayıf olacaktır.”

Çocuklar katkılı ve işlenmiş gıdalardan uzak tutulmalı

Hazır ve paket gıdalarla beslenen çocuklarda bağışıklığın zayıfladığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, “Katkı gıdaları ve işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak kalmak lazım. Çocuklar cips, çikolata ya da yapay koruyucu ve tatlandırıcılar eklenmiş gıdaları olabildiğince tüketmemeli. Mümkünse doğal, organik, annelerinin evde yaptığı yiyeceklerle beslenmeleri daha doğru olacaktır. Kantinlerde çocuklar için uygun olmayan gıdaların satılmaması ya da tavsiye edilmemesi çok önemli” dedi.

Telefon ve tabletler, bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Teknolojik aletlerin de çocukların bağışıklığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Dr. İhsan Başpınar, “Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle neredeyse her çocuğun elinde akıllı telefon ve tablet bulunmakta. Bunları uzun süre kullanan çocukların bağışıklık sisteminde zayıflama olduğu ortaya kondu. Yine telefon üzerinde yoğun bir şekilde mikrop birikimi mevcuttur. Telefonların temizlenmesine dikkat edilmelidir. Birtakım psikolojik sorunlara neden olabildiği gibi bağışıklığı da etkilemekte. Çocukları teknolojik aletlerden de olabildiğince uzak tutmakta fayda var” ifadelerini kullandı.