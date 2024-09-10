2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte, Keşan Belediyesi ilçede tüm 1. sınıf öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğinde bulundu.ERDOĞAN DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ile Başkanvekili Rasim Ergene, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü Rasim Ergene İlkokulu’na giderek, 1. sınıf öğrencilerine defter, kalem, kalemtıraş ve kalem kutusu hediye etti. Dağıtılan kırtasiye malzemeleriyle öğrencilerin yeni eğitim yılına daha motive ve sevinçle başlaması hedefleniyor.

“EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Rasim Ergene İlkokulu’ndan başlayarak tüm ilk okul öğrencilerine defter hediye edileceğini belirten Başkan Özcan, “Keşan’daki tüm ilkokullarda 1. sınıf öğrencilerine de kırtasiye malzemelerini ulaştırarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olacağız. Eğitim hayatlarının ilk adımlarını atan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Keşan Belediyesi olarak, her zaman çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı, onların başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine destek olmayı görev biliyoruz. Çocuklarımızın başarılarını görmek ve onların gelişimine tanık olmak, bizler için en büyük ödül olacaktır. Bu vesileyle, tüm öğrencilerimize başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim yılı diliyoruz. Velilerimize de sabır ve kolaylıklar dilerken, öğretmenlerimize üstün başarılar temenni ediyoruz. Keşan Belediyesi olarak, her zaman eğitim ve öğretimin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.