Daha önce 23 Nisan tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen organizasyon 26 Nisan Pazar günü yapılacak.

Çocuk Şenliği Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi arka bahçesinde saat 13.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek Etkinlik kapsamında; çocuk sanat atölyeleri, balon park oyun alanları, sürpriz yarışmalar, sahne gösterileri ile çeşitli hediyeler ve ikramlar yer alacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm ilçe halkını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak üzere düzenlenecek şenliğe davet etti.