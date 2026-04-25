Kutlamalar, 21 Nisan’da dernek lokalinde gerçekleştirilen Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başladı. Geleneksel gölge oyununa yoğun ilgi gösteren çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

23 Nisan’da ise derneğin halk dansları yıldızlar ekibinin katılımıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Etkinlikte, geleceğin temsili olarak Yusuf Hasanlar başkanlık koltuğuna oturarak bayramın ruhuna uygun bir an yaşattı.

Etkinlikler, 24 Nisan’da İnegöl Maden Köyü Hasan İnci İlkokulu’nda devam etti. Çocuklarla bir araya gelen dernek üyeleri, yüz boyama etkinlikleri, geleneksel oyunlar ve çeşitli yarışmalarla bayram sevincini köye taşıdı. Halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca gibi oyunlarla eğlenen çocuklara gün sonunda hediyeler de verildi.

İnegöl Rumeli Derneği yetkilileri, çocukların yüzündeki tebessümün en büyük motivasyonları olduğunu belirterek, geleceğe umutla bakan nesiller için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.