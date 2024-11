Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Okuma Seferberliği Projesi Ödül Töreni, bu yıl Yatağan Bozüyük Kültür Evi’nde gerçekleşti. Projeye bu yıl 105 çocuk 88 genç okur katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yatağan’da gerçekleştirilen Okuma Seferberliği Ödül Töreni’nde çocuklar ve aileleri Yatağan’ı keşfetme fırsatı buldu. Bu yıl ‘Okuyorum, Öğreniyorum, Geziyorum’ sloganıyla başlatılan proje, çocuklara kütüphane kültürünü kazandırmak, onları kitapla tanıştırmak, Muğla’nın Antik Kentlerini ve Ören yerlerinin tanıtılmasını amaçlıyor. Stratonikeia Antik Kenti gezisi ile başlayan program, Pınarbaşı ve Bozüyük Köyü ziyareti ile devam etti. Programda; masal anlatımı, drama gösterisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mini konseri yer aldı. Törene Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, Bozüyük Köyü Muhtarı Ahmet Yanmadık, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonunda çocuklara hediyeleri verildi.

Gelecek nesillere kültürün doğru aktarılması ve çocukların kitap okuma alışkanlıklarının oluşmasının önemine değinen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, “Muğla’mızın zengin tarihini kitaplarla keşfettiğimiz bir yılın daha sonuna geldik. Bugün ödül töreninizdeyiz, ödül töreni diyoruz ama zaten burada bulunan ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını aşılayan her aile bir ödülü hak ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı; kitaplarla, Muğla’nın zengin tarihini anlatan projelerle, bilgi kartlarıyla, haritalarla destekledik. Özellikle şuna değinmek istiyorum; her satır, her kitap bir macera ve o maceraları keşfetmeye devam edin.”

Okumanın önemine değinen Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise “Bu proje için Yatağan’ın tercih edilmesinden dolayı çok mutluyum. Bu projeler sayesinde Yatağan artık ölü toprağının olduğu bir yer değil, kitapla, sanatla, kültürle bezenen bir ilçe haline geldi. ‘Bir kitap, bir insan’ sözü oldukça doğru. Gerçekten her okunan kitap bir insanın fikirlerine, düşüncelerine sahip olmak demek. Bu da çok değerli. Burada ödül törenindeyiz ama zaten bu proje ile çocuklarımıza sunulan okuma fırsatı ve kitaplar her çocuğumuza birer ödül diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.