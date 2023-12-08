Geçen sene Türkiye şampiyonu İnegöl Okyanus Koleji Masa Tenisi Genç Yıldız Kız Takımı, bu sene 2023-2024 Okul Sporları Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında bütün rakiplerini 3-0 yenerek Bursa şampiyonu oldu.

İnegöl Okyanus Koleji Masa Tenisi Genç Yıldız Kız Takımı, bu başarısı ile 12-14 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Marmara bölge şampiyonasında Bursa ilini temsil edecek. Okul takımı bölge müsabakalarında ilk 3 takım arasına girmesi halinde Türkiye Şampiyonu olmak için finallerde Bursa’yı temsil edecek.

Fahrettin Eniş