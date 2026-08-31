Bu yıl yaptığı takviyelerle güçlenen bordo beyazlılar bu sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Oldukça çekişmeli bir lig yaşanması beklenen grupta, İnegölspor’un ilk rakibi 12Bingölspor olacak.

12 BİNGÖLSPOR GEÇEN YIL ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz yıl 3. Lig 2. Grupta mücadele eden 12 Bingölspor, topladığı 60 puanla en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyon oldu ve 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

20’YE YAKIN TRANSFER YAPTILAR

2. Lig’de de iddialı olmak isteyen 12 Bingölspor, grupta en fazla transfer yapan ekiplerin başında yer aldı. Yeni Mersin İdmanyurdu’ndan forvet Baran Sarka, Galata SK’dan forvet Mustafa Kürşat Tümay, Kütahyaspor’dan orta saha oyuncusu Civan Süer, Karacabey Belediyespor’dan stoper Fahri Pınar, Hatayspor’dan stoper Recep Burak Yılmaz, Çorluspor 1947’den orta saha oyuncusu Emirhan Çavuş, Beyoğlu Yeni Çarşıspor’dan kaleci Mızhat Burak Sarı olmak üzere 20’ye yakın transfer yaptı.

HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANDILAR

12 Bingölspor yeni sezon öncesi yaptıkları 3 karşılaşmayı kalesinde hiç gol görmeden kazanmasını bildi. Kepez Belediyespor’u 1-0, Ispartaspor’u 2-0 ve Tepecikspor’u ise 1-0 yenmeyi başardı. Şampiyonluk yarışında “bende varım” diyen ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Takımın yeni kurulması ve birbirine alışma sürecini tamamlamamış olması İnegölspor için bir avantaj olacak. 12 Bingölspor’un İnegölspor karşısında nasıl bir futbol oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.