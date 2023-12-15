İnegölspor Kulübü’nün Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantısı 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat 19:00’sa Sani Konukoğlu Konferans Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri gereğince yapılacaktır.

Yeterli Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündem maddeleri ile 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat 19:00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak olup Yeni Yönetim Kurulu seçilecektir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Genel Kurul Divan Başkanlığı Seçimi

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5. Yönetim Kurulu Finansal Raporların Okunması ve İbrası

6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası

7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve İbrası

8. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevim’in konuşması

9. Dilek ve Temenniler

10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Listenin Genel Kurulunca Yapılan Oylama Sonucunda Seçilmesi