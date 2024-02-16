Fenerbahçe, Trabzonspor’dan ayrılan dünya ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi renklerine bağladı. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz, kariyerine sarı-lacivertli formayla devam edecek.

Fenerbahçe’nin sitesinden paylaşılan mesajda, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyon boksöre başarılar dilendi.