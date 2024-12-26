İlginç olay, dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinlerinden Serdar B., iddiaya göre Bağdat ve Merkez Camisi'ne giderek sela okutmak istediğini belirtti. Bunun üzerine, Bağdat Camisi'nin hoparlörlerinden, görevliler öldüğü öne sürülen kişi için sela okudu. Diğer camide ise sela, şahsın sağ olduğu anlaşılınca yarıda kesildi. Öldüğü duyurulan kişiyi karşılarında gören mahalle sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

"Ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik"

Mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” şeklinde konuştu.

Orhan Aydoğan ise, “Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.’nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm” dedi.