Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan camiye Cuma namazı için giden ve bankta hareketsiz şekilde yatan şahsı bulan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, öğle saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Sarıkışla Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar, bir şahsın cami avlusunda bulunan bankta hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Feridun S. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Feridun S.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feridun S.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.