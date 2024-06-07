Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Darıca’daki 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayın karıştığı tespit edilen S.K., A.K. ve E.D. isimli 3 kadın dün operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.