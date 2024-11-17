Akdağmadeni Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Şehir Stadyumu’nda oynanan U14 Ligi ilk maçında dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor U14 ile Boğazlıyan Sağlık Spor U14 takımlarını tebrik ederek, maçın dostane bir ortamda geçtiğini belirtti.YOZGAT (İGFA) - Ömer Aydoğmuş, 4 yıl önce Akdağmadeni ilçesinde spor kulübü kurmalarındaki amacın gençleri sokaklardan ve teknoloji bağımlılığından uzak tutarak, sportif yeteneklerini keşfetmelerine ve öz güvenlerini artırmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Aydoğmuş, "Bu süreçte 7 ile 14 yaş arasındaki gençlerimizi, sportif yeteneklerinin yanı sıra sosyal becerileri ve ahlaki değerleriyle de geliştirmeyi hedefledik. Şükürler olsun ki her geçen yıl daha da iyiye gidiyoruz. Takımımız, takım ruhundan ödün vermeden, eğitimlerine katkı sağlayarak büyümeye devam ediyor" dedi.

"TEŞEKKÜR VE GELECEK VİZYONU"

Kulübün bugüne gelmesinde büyük emekleri olan antrenörler Hakan Altın ve Seyit Ali Altın ile takım koordinatörü İsmet Yaşar'a teşekkür eden Aydoğmuş, "İnşallah Allah ömür verirse, ekonomik olarak gücümüz yerinde olduğu sürece kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bize güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aydoğmuş, açıklamasının sonunda tüm kulüplere başarılar dileyerek, bundan sonraki maçlarda dostluk ve fair play ruhunun hâkim olmasını temenni etti.