Ömerli Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında işçiler için maaşlara ek protokol anlaşması imzalandı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ile Hizmet-iş sendikası Mardin şube başkanı Aziz Adıbelli arasında imzalanan ek protokol belediyede sevinçle karşılandı.

Yapılan ek protokolden sonra açıklamada bulunan Hizmet-İş şube Başkanı Aziz Adıbelli Ömerli Belediye Başkanı’na hem ilçede yapılan özverili çalışmalar ve işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyip maddi ve sosyal haklarına düzenleme yapıldığını söyledi.

İşçilere sahip çıkan Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ’a ve yönetimine teşekkürlerini ileten başkan Adıbelli,” İl genelin bütün üyelerimizin sosyal haklarına düzenleme konusunda mücadele veriyoruz. Bu konuda duyarlı olan bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise, İşçilerimize yönelik ek zam protokolünü imzaladıklarını ifade etti. Altındağ,” Bizim bir ilkemiz var. İşçinin alın terinin rengi olmaz. İşçiye asla ayrım yapılmaz. Aslolan işçinin alın teri yere düşmeden işçinin emeğinin karşılığını ödemektir” açıklamasında bulundu.