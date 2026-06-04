Günümüzde omuz ağrısının yalnızca sporcularda görülen bir problem olmaktan çıktığını belirten Darıca Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Aydın, masa başında çalışanlardan ev hanımlarına, ağır iş yapanlardan ileri yaş grubuna kadar geniş bir kesimde bu şikâyetin sıkça görüldüğünü ifade etti.

Omuz ağrısının çoğu zaman basit bir kas zorlanması ya da geçici bir tutulma gibi algılandığını söyleyen Aydın, özellikle gece uykudan uyandıran ağrılar, kolu yukarı kaldırmada zorlanma, güç kaybı ve omuzda takılma hissinin daha ciddi sorunların habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Omuz eklemi neden risk altında

İnsan vücudunun en geniş hareket açıklığına sahip eklemi olan omuzun bu özelliği nedeniyle yaralanmalara ve dejeneratif sorunlara açık hale geldiğini vurgulayan Aydın, klinik pratiğinde en sık rotator cuff yırtıkları, omuz sıkışma sendromu, tekrarlayan omuz çıkıkları, labrum ve SLAP lezyonları, biceps tendon patolojileri, kalsifik tendinit ile kıkırdak hasarları ve kireçlenme gibi tablolarla karşılaştıklarını aktardı.

Kapalı omuz ameliyatı dönemi: Artroskopi

Omuz cerrahisinde son yirmi yılda en önemli gelişmelerden birinin artroskopik yöntemler olduğunu belirten Aydın, bu yöntemin halk arasında "kapalı omuz ameliyatı" olarak bilindiğini ifade etti.

Artroskopinin, birkaç milimetrelik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletlerle eklemin hem görüntülenmesini hem de tedavi edilmesini sağladığını söyleyen Dr. Aydın, bu sayede eklem içi yapıların büyütülmüş ve ayrıntılı şekilde değerlendirilebildiğini, bunun da hem tanı doğruluğunu artırdığını hem de sağlıklı dokuların korunmasına imkân verdiğini dile getirdi.

Hangi hastalıklarda uygulanıyor

Artroskopik cerrahinin günümüzde birçok omuz hastalığında standart tedavi yöntemlerinden biri haline geldiğini belirten Aydın, özellikle tendon yırtıkları, tekrarlayan omuz çıkıkları, labrum ve SLAP lezyonları, omuz sıkışma sendromu, donuk omuz, biceps tendon hastalıkları, kalsifik tendinit ve bazı kıkırdak problemlerinde bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti.

Avantajları ve iyileşme süreci

Açık cerrahiye kıyasla artroskopik yöntemlerin daha küçük kesilerle uygulanması nedeniyle hastalarda daha az doku hasarı oluşturduğunu belirten Aydın, ameliyat sonrası ağrının daha düşük seviyelerde seyrettiğini ve iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediğini söyledi. Enfeksiyon riskinin azalması, hastaların günlük yaşama daha erken dönmesi ve rehabilitasyon sürecinin daha konforlu geçmesi de yöntemin önemli avantajları arasında yer alıyor.

"Her omuz ağrısı ihmal edilmemeli"

Omuz ağrılarının uzun süre görmezden gelinmesinin tedavi sürecini zorlaştırabileceğini vurgulayan Dr. Aydın, özellikle gece ağrısı yaşayan, kolunu kaldırmakta zorlanan, güç kaybı bulunan ya da spor sırasında ani yaralanma yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurması gerektiğini ifade etti.

Modern omuz cerrahisinin artroskopik tekniklerle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Aydın, birçok hastalığın artık minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebildiğini ve hastaların daha kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini söyledi. Omuz ağrısının basit bir şikâyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Aydın, erken tanı ve doğru tedavinin omuz fonksiyonlarının korunmasında en kritik unsur olduğunu sözlerine ekledi.