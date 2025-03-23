CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 28 Ocak'ta duyurduğu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci, bugün kurulan sandıklarla tamamlandı.

Üyelik kampanyasının sürdüğü 28 Şubat'a kadar adaylık başvuruları alındı ve 20 milletvekilinin oyunu kazanan adaylar, CHP'nin 'ön seçim'deki Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Ekrem İmamoğlu, birçok milletvekilinin oyunu alarak tek aday olarak 23 Mart'taki seçimlere katılma hakkı kazandı.

Soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde, bugün sandığa giden CHP üyeleri ve vatandaşlar oylarını kullandı.

Saat 19.00'da sona eren seçimlerin ardından, sonuçları CHP lideri Özgür Özel açıkladı.

Saraçhane’deki mitingde vatandaşlara hitap eden Özel, 'ön seçim'de CHP'li kaç üyenin oy kullandığını, dayanışma sandıklarında oy veren kaç vatandaş olduğunu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısını paylaştı.

Özel, 1 milyon 653 bin CHP üyesinin oy kullandığını, dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 211 bin kişinin oy verdiğini belirterek, toplamda 14 milyon 850 bin kişinin Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini açıkladı.