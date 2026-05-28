Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Mezit Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Furkan K. (24), evinin bahçesindeki çimleri çim biçme makinesiyle biçmeye başladı. Genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çalışan makineye kaptırdı.

Kazada sağ ayağındaki 3 parmağı kopan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmaklarının dikilebilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

