Kurban Bayramı öncesinde ilçede belirlediği kesim yerlerini vatandaşların kullanımına yönelik olarak hazır ve hijyenik hale getiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, bayram boyunca da mesaisine yoğun bir gayretle devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki kapalı ve açık yerler kurban kesim alanı olarak belirlenirken, Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanlarının temizliğini gece gündüz demeden gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Soğanlı-Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Geçit (Gündüz Sokak) ve Geçit (1. Gediz Sokak), Doğanevler, Yenikent, Alemdar, Demirtaş, Yunuseli mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinde kurulan kesim alanlarının yanı sıra Geçit Mahallesi’nde oluşturulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmalarıyla vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmesi için büyük özen gösteriliyor.



Temizlik ekipleri bayram boyunca sahada

Kesim işlemlerinin ardından hızlı şekilde harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanlarda oluşan atıkları düzenli olarak toplarken, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmasının da önüne geçiyor. Gün boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında kurban kesim alanları basınçlı su ile yıkanarak hijyenik hale getiriliyor.

Böylelikle yoğun kullanımın yaşandığı alanlar kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların kullanımına hazır duruma getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kurban Bayramı süresince 7/24 mesai ile çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, belediyenin belirlediği noktalarda atık toplama, yıkama ve süpürme işlemleriyle kurban kesim alanlarının temizlendiği belirtildi. Öte yandan henüz kurban ibadetini yerine getirmemiş vatandaşlar, bayram süresi boyunca Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen noktalarda ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilecek.