Meydana gelen olayda, aralarında C.T. ve Serkan Tosun'un da bulunduğu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık büyük bir trajediyle sonuçlandı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle C.T., elindeki tabancayla Serkan Tosun'un kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Tosun, olay yerinden uzaklaşan C.T. tarafından bir süre sonra kişisel aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen Serkan Tosun'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli C.T. ve beraberindeki üç kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ise hala araştırılıyor.