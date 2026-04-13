Gazetemizin sosyal medya hesabına ulaşan bir vatandaş, mahallede sayıları artan sahipsiz köpeklerin hem çevreyi kirlettiğini hem de vatandaşları tedirgin ettiğini ifade etti. İddiaya göre başıboş köpekler, çöp konteynerlerini dağıtarak çevre kirliliğine yol açarken özellikle çocuklar için de korku oluşturuyor.



Mahalle sakini, “Köpekler çöpleri sürekli dağıtıyor. Çocuklarımız dışarı çıkmaya korkar hale geldi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyor.