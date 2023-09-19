Bursa-Ankara yolunda Samanlı Mevkiinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde arıza yapan bir tıra arkasından gelen başka bir tır çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle savrulan tır ise bir yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Kazada, 2 tır şoförü hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, Neşri A. tarafından yönetilen 16 RS plakalı tır, seyir halindeyken arıza yaparak yolun emniyet şeridine çekildi. Neşri A., aracındaki sorunu gidermeye çalışırken, aynı yönde ilerleyen Resul Ç. (29) idaresindeki tır, park halindeki tıra çarparak savruldu. Savrulan araç, yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Bu feci kazada, Resul Ç. ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm doktor müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neşri A. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular kaza sırasında şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlattı.