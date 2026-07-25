Hakkında yayımlanan haberlere şaşırdığını belirten Akay, kamuoyuna yargılama sürecinin sonucunun beklenmesi çağrısında bulundu.

Akay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar,

Bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız (maalesef devir böyle).

Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim, sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!

Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam!

(Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim!:)”